В свердловском онкодиспансере из-за коронавируса перестали госпитализировать пациентов

В онкологическом диспансере Свердловской области уже во второй раз в этом году временно перестали госпитализировать пациентов, со ссылкой на региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 пишет 66.ru.

На этот раз госпитализация приостановлена в отделение опухолевой патологии головы и шеи. Причина — подтверждённый covid-19 у одного из пациентов.

«Перед госпитализацией пациенты обязательно сдают тест на коронавирусную инфекцию или предъявляют готовый. Клинические симптомы болезни проявляются в процессе инкубационного периода», — уточнили в региональном оперштабе.

Пациентов в зависимости от состояния перевели в другие отделения, либо отправили домой под наблюдение. Карантин, как добавили в оперштабе, закончится 5 августа.