В свердловском Минобразования опровергли информацию об увольнении директора колледжа после скандала со студентом с цветными волосами

В Министерстве образования Свердловской области опровергли информацию некоторых СМИ об увольнении директора Уральского политехнического колледжа Владислава Камского после инцидента со студентом Романом Щербаковым. По данным ведомства, Камский уволился задолго до скандала, ещё в мае. После его ухода обязанности директора стала исполнять Юлия Гулидова. Никаких кадровых перестановок с увольнениями в связи с инцидентом в учебном заведении не проводилось, подчеркнули в министерстве.

«Кадровых решений в отношении руководителя не принималось. До 7 июня Уральский политехнический колледж возглавлял Владислав Камский, который ушёл по собственному желанию. Была назначена исполняющей обязанности Юлия Гулидова, которая в статусе и.о. продолжает руководить колледжем. Защита диплома, напомним, была 16 июня», — пояснили АН «Между строк» в министерстве.

Широкий резонанс вызвала история о том, что студенту учебного заведения Роману Щербакову снизили итоговую дипломную оценку с «отлично» на «хорошо» из-за внешнего вида. Видео с разбором его дипломной работы молодой человек разместил в своём TikTok 16 июня.

На видеозаписи студента отчитывают два преподавателя.

«Твои зелёные волосы всё испортили, поэтому получаешь “хорошо”. Пришёл как на дискотеку», — говорит одна из преподавательниц.

«И волосы, и ваши эти [серьги]», — добавляет вторая.

После того как о конфликте написали СМИ, Министерство образования Свердловской области и прокуратура инициировали проверку. Накануне Щербаков сообщил, что ему исправили оценку на «отлично».