В свердловском городе прошли съёмки мистического шоу с финалисткой «Битвы экстрасенсов»

7 октября в городе Кушва Свердловской области прошли съёмки передачи для телеканала ТВ-3 с участием финалистки 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Татьяны Лариной. Как сообщает издание kushva-online.ru, местом съёмки проекта «Дневник экстрасенса» стала улица Садовая. За помощью к Лариной обратилась местная жительница, которую преследует череда трагедий. Пользователи соцсетей рассказывают, что недавно у женщины погибли два сына при загадочных обстоятельствах.

Татьяна Ларина в 2014 году заняла второе место в 15-м сезоне шоу «Битва экстрасенсов», уступив модели Джулии Ванг.