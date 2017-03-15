В Свердловской области долги по зарплате выросли в 2,1 раза

Задолженность по заработной плате на Среднем Урале за февраль выросла больше чем в 2 раза, передаёт Znak.com. По данным на 1 марта, задолженность по заработной плате в организациях Свердловской области (исключая малые предприятия) превысила 7,7 млн рублей, подсчитал Свердловскстат.

По сравнению с 1 февраля, задолженность увеличилась в 2,1 раза — на 4,1 млн рублей. Долги существуют перед 311 работниками.

Однако вместе с тем ситуация в этом году остаётся лучше, чем в 2016-м. Текущий долг составляет порядка 60% задолженности, которая была зафиксирована на 1 марта 2016 года.

В Свердловскстате отмечают, что больше всего задолжностей у компаний в сфере энергетики и ЖКХ.

Агентство новостей «Между строк»