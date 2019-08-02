В Сургуте при нападении неизвестного погиб полицейский

Неизвестный напал с ножом на полицейских в Сургуте, один из них погиб, со ссылкой на региональный главк МВД РФ пишет «Интерфакс».

Около 22:40 (20:40 по московскому времени) в дежурную часть полиции сообщили о подозрительном гражданине во дворе многоквартирного дома по улице Пушкина. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и попытались его задержать.

Злоумышленник активно сопротивлялся и ранил ножом сотрудника полиции сержанта Ханова и его сослуживца. Ранение Ханова оказалось смертельным, второй сотрудник полиции ликвидировал нападавшего из огнестрельного оружия.