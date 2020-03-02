В Сургуте ФАС проверит рекламу алкомаркета, использующую символику 75-летия Победы

02.03.2020 20:53
Федеральная антимонопольная служба по Ханты-Мансийскому автономному округу проведёт проверку рекламы сургутского алкомаркета в которой была использована символика 75-летия Победы.
Как пишет Tjournal, ФАС начала проверку, после того как об оскорбительной рекламе в соцсетях написал мэр Сургута Вадим Шувалов. На баннерах фото солдат Великой Отечественной войны сопровождается надписью «75 рублей за литр».
«Это возмутительно. Великая Победа — святой праздник для каждого из нас, осквернять его непозволительно! Вывеску уже демонтировали. Так как магазин незаконно использовал официальный логотип 75-летия Победы, оценку этому факту дадут ещё и правоохранительные органы. Считаю, что такие вещи абсолютно недопустимы», — считает Шувалов.