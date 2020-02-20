В Сургуте бойца ОМОНа задержали за пытки бывшего сотрудника МЧС

В Сургуте бойца ОМОНа задержали по подозрению в пытках бывшего сотрудника МЧС Александра Хохлова, со ссылкой на знакомый с ситуацией источник пишет Znak.com.

По его словам, бойцу ОМОНа предъявят обвинение по статье о превышении должностных полномочий — его подозревают в избиении и пытках Хохлова. По тому же делу могут задержать оперативника управления экономической безопасности и противодействия коррупции при МВД.

Следствие попросит суд арестовать их.

Источник добавляет, что «вопросы уголовно-процессуального характера» также могут возникнуть к сургутскому следователю Степану Ткачу. Официально эту информацию в ведомствах не комментировали.

В конце октября 2019 года Ольга Хохлова, жена бывшего сотрудника МЧС, записала обращение к Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Она рассказала, что на её мужа завели уголовное дело о взятке, но доказательств не нашли и пытками выбили нужные показания.