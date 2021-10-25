В Сухом Логе толпа подростков избила двоих сверстников

Сухоложская городская прокуратура организовала проверку в связи с нанесением телесных повреждений двум школьникам, пишет E1.ru.

Пострадавших двое, это подростки 2005 и 2008 годов рождения. Один учится в седьмом классе, второй — в десятом. По предварительной информации, 10 сентября на территории школы № 17 им обоим были нанесены телесные повреждения. Мать одного из школьников рассказала, что неподалёку от школы к ним подошли 14–15 подростков. Некоторые из них начали бить школьников руками и ногами, прыгать на них, один снимал избиение на телефон.

Личность большинства подростков, наносивших телесные повреждения и присутствовавших при этом, установлена. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Из школ подростков запросили характеристики, также устанавливается степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших. Кроме того, прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки.

Инцидент также прокомментировали в полиции.