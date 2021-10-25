В Сухом Логе толпа подростков избила двоих сверстников

Сухоложская городская прокуратура организовала проверку в связи с нанесением телесных повреждений двум школьникам, пишет E1.ru.
Пострадавших двое, это подростки 2005 и 2008 годов рождения. Один учится в седьмом классе, второй — в десятом. По предварительной информации, 10 сентября на территории школы № 17 им обоим были нанесены телесные повреждения. Мать одного из школьников рассказала, что неподалёку от школы к ним подошли 14–15 подростков. Некоторые из них начали бить школьников руками и ногами, прыгать на них, один снимал избиение на телефон.
Личность большинства подростков, наносивших телесные повреждения и присутствовавших при этом, установлена. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Из школ подростков запросили характеристики, также устанавливается степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших. Кроме того, прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки.
Инцидент также прокомментировали в полиции.
«История, о которой идёт речь, действительно произошла ещё в сентябре текущего года. Однако в интернет её выложили только вчера. Родители одного из несовершеннолетних написали заявление в органы внутренних дел Сухого Лога. Оно в установленном порядке зарегистрировано. Инспекторы по делам несовершеннолетних территориального ОВД уже установили всех участников конфликта. Сейчас по данному факту проводится проверка, по её итогам будет принято обоснованное процессуальное решение и меры профилактического характера. Процессуальное решение будет зависеть от степени тяжести травм, полученных участниками инцидента», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.