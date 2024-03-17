В страшном ДТП погибла бывший пресс-секретарь нижнетагильского ХК «Спутник» Анна Рубцова

16 марта на трассе Омск — Тюмень в ДТП погибла экс-руководитель пресс-службы ХК «Спутник» Анна Рубцова (Никитенко). Как сообщает портал NGS55.ru, минивэн Toyota Town Ace, в котором находилась Анна с ещё пятью пассажирами, лоб в лоб столкнулся с грузовиком DAF. В аварии погибли семь человек. Сейчас в причинах трагедии разбирается полиция и прокуратура. По одной из версий, у грузовика лопнуло переднее колесо, из-за чего автомобиль вынесло на встречку.

Свою карьеру в журналистике Анна начинала в ТК «Телекон». В сезоне 2013/2014 работала пресс-секретарём ХК «Спутник», потом перешла в пресс-службу Минздрава Омской области. Последние несколько лет работала журналистом портала NGS55.ru. Анне было 32 года.