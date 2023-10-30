В страшном ДТП под Нижним Тагилом погиб человек

В воскресенье, 29 октября, в 17:20 под Нижним Тагилом на 212-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, недалеко от Кушвы, произошла серьёзная дорожная авария, в которой погиб человек.

По предварительным данным, 21-летняя девушка, находившаяся за рулём автомобиля Lada Granta, не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу движения и столкнулась с ВАЗ-21124 под управлением 26-летнего мужчины.

В салоне Lada Granta помимо девушки-водителя находились 4 пассажира. Все они, как и водитель ВАЗ-21124, несмотря на использование ремней безопасности, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Наиболее серьёзные повреждения получил 28-летний пассажир Lada Granta. От несовместимых с жизнью травм он скончался в больнице.

По данным ГИБДД, водитель Lada Granta имеет стаж вождения всего 8 месяцев, ПДД не нарушала. Медосвидетельствование подтвердило, что девушка в момент аварии была трезва.

На момент публикации по факту случившегося проводится проверка. Причину ДТП установят в ходе следствия, по окончании ​ которого будет принято процессуальное решение.