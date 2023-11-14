В страшном ДТП на 331-м километре Серовского тракта погиб человек

В понедельник, 13 ноября, около 16:00 на 331-м километре дороги Нижний Тагил — Екатеринбург — Серов произошла серьёзная авария, в результате которой погиб человек.

По предварительным данным, 56-летний водитель автогрейдера КамАЗ, двигавшийся со стороны Новой Ляли в сторону Серова, производил работы по очистке обочин, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Vesta под управлением 57-летней жительницы Верхотурья.

В салоне легковушки, помимо женщины-водителя, находился один пассажир. Обоих пострадавших госпитализировали в городскую больницу Серова, где от полученных травм водитель Lada Vesta скончалась спустя 4 часа после ДТП.

По данным ГИБДД Серова, стаж водителя автогрейдера составляет 38 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 4 раза. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина в момент аварии был трезв, нарушений режима труда и отдыха не выявлено.

По факту ДТП проводится проверка.