В столице США может появиться улица Немцова
Cенатор республиканской партии США от штата Флорида Марко Рубио представил на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект о переименовании части Висконсин-авеню напротив здания посольства РФ в Вашингтоне в честь убитого в 2015 году российского оппозиционного политика Бориса Немцова, передаёт ТАСС.
О внесении проекта сообщается на официальном сайте сенатора.
Согласно опубликованному тексту инициативы, участок Висконсин-авеню должен носить название Борис Немцов Плаза. Таким образом, это станет новым официальным адресом дипмиссии РФ в случае одобрения документа в Конгрессе.
«В память о Немцове и ради всех россиян, сражающихся за свои демократические права, я продолжу добиваться того, чтобы те, кто причастен к его убийству, понесли ответственность», – отмечается в заявлении сенатора.
Марко Рубио, сын кубинских эмигрантов, был в прошлом году соперником Дональда Трампа в борьбе за право стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии.
Напомним, Борис Немцов был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Следствие считает, что заказчиком и организатором убийства был бывший боец батальона «Север» МВД Чечни Руслан Мухудинов, а исполнителем – бывший боец «Севера» Заур Дадаев.
Агентство новостей «Между строк»
Фото: РИА Новости