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28 Фев 2017 11:46 | Метки: Новости, Общество

В столице США может появиться улица Немцова

Cенатор республиканской партии США от штата Флорида Марко Рубио представил на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект о переименовании части Висконсин-авеню напротив здания посольства РФ в Вашингтоне в честь убитого в 2015 году российского оппозиционного политика Бориса Немцова, передаёт ТАСС.

О внесении проекта сообщается на официальном сайте сенатора.

Согласно опубликованному тексту инициативы, участок Висконсин-авеню должен носить название Борис Немцов Плаза. Таким образом, это станет новым официальным адресом дипмиссии РФ в случае одобрения документа в Конгрессе.

«В память о Немцове и ради всех россиян, сражающихся за свои демократические права, я продолжу добиваться того, чтобы те, кто причастен к его убийству, понесли ответственность», – отмечается в заявлении сенатора.

Марко Рубио, сын кубинских эмигрантов, был в прошлом году соперником Дональда Трампа в борьбе за право стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

Напомним, Борис Немцов был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Следствие считает, что заказчиком и организатором убийства был бывший боец батальона «Север» МВД Чечни Руслан Мухудинов, а исполнителем – бывший боец «Севера» Заур Дадаев. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости

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