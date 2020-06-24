В Ставрополе экс-спецназовца приговорили к 13 годам колонии за стрельбу по полицейским

Ставропольский краевой суд приговорил бывшего бойца спецназа управления исполнения наказаний Игоря Крапивина к 13 годам колонии строгого режима из-за стрельбы по полицейским и зданию МВД, со ссылкой на региональную прокуратуру пишет «Коммерсантъ». На сайте ведомства фамилия Крапивина и его звание не называются.

Согласно версии следствия, в ночь на 21 ноября 2018 года Крапивин «в состоянии алкогольного опьянения» трижды выстрелил из охотничьего ружья ИЖ-12 по зданию главного управления МВД по Ставропольскому краю, а затем попытался скрыться на территории парка. Там мужчину сначала пытался остановить охранник, а после — сотрудники полиции. На предложения сдаться спецназовец не менее 20 раз выстрелил в полицейских. В ходе перестрелки Крапивин получил ранение в ногу, после чего его удалось задержать.

Во время суда отмечалось, что у Крапивина уже есть судимость за применение насилия к представителю власти (ст. 318 УК РФ) — в 2017 году он устроил драку с сотрудниками ППС в ответ на требование предъявить документы.

Крапивина признали виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК), угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК), умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК), а также хулиганстве с применением оружия (ч. 1 ст. 213 УК).