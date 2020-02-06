В Стамбуле при посадке самолёт развалился на три части, есть погибшие (ВИДЕО)

В результате жёсткой посадки самолёта авиакомпании Pegasus в Стамбуле вечером 5 февраля погибли три человека, 179 пассажиров получили ранения, со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщает «Русская служба Би-би-си».

Авиалайнер Boeing 737-800 NG, выполнявший рейс из Измира, развалился на три части при посадке в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен, выкатившись за пределы взлётно-посадочной полосы. Борт садился в неблагоприятных погодных условиях — дул сильный ветер и шёл дождь. После инцидента аэропорт был закрыт, а рейсы перенаправлены в другие аэропорты.

Местные СМИ сообщили, что большинство находившихся на борту пассажиров были турками, 20 человек были иностранцами. Пострадавшие были доставлены в местные больницы. На появившихся кадрах авиакатастрофы видно, как люди выбираются из огромного разлома в самолёте, вокруг которого работают десятки спасателей.

На одной из записей, появившейся в соцсетях, видно, что внутри самолёта было возгорание, которое быстро потушили пожарные. Прокуратура Стамбула начала расследование инцидента.