В США Трамп лидирует по предварительному подсчёту голосов

Во вторник, 3 ноября, в США состоялись президентские выборы. Борьбу за пост главы государства вели кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. После закрытия первых избирательных участков в США Дональд Трамп лидирует с 56,9%. Джо Байден набирает 41,7%. Участки закрылись в Кентукки, Индиане, Джорджии, Южной Каролине, Вермонте и Вирджинии, сообщает РБК.

По информации телеканала Fox News, демократ Джозеф Байден может выбиться в лидеры после подсчётов голосов в штате Мичиган. Как пишет ТАСС, Байден может рассчитывать на 238 голосов выборщиков, а Трамп — на 213 голосов.

Стоит отметить, что в ряде штатов обработано более 10% голосов, в других подсчёт только начался.