В США прошло прощание с погибшим от рук полицейских афроамериканцем

В Миннеаполисе прошло прощание с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который умер из-за удушения во время задержания полицией, со ссылкой на трансляцию ABC News пишет РБК.

На церемонии выступил один из самых известных американских борцов за права темнокожего населения проповедник Альфред Шарптон, который обвинил президента США в использовании смерти Флойда в политических целях.

«Вы всё говорите о том, чтобы сделать Америку великой. Великой для кого и когда? Мы сделаем Америку великой для всех», — сказал проповедник.

Также на прощании присутствовали родные и близкие погибшего, сенаторы, актёры и другие защитники прав темнокожих, включая Джесси Джексона. Во время церемонии 8 минут и 46 секунд все пришедшие сохраняли молчание — именно столько полицейский во время задержания давил на шею афроамериканца коленом. Прощание продолжится 8 и 9 июня на родине Флойда в Хьюстоне, где и состоятся похороны.

Напомним, опубликованная видеозапись жестокого задержания афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе стала причиной протестов по всем Соединённым Штатам. На кадрах видно, как белые полицейские повалили афроамериканца на землю, один из них встал коленом на шею Флойда. Задержанный несколько раз повторил, что не может дышать, но сотрудники полиции проигнорировали его слова, позже Флойд скончался в реанимации. Полицейских, причастных к его смерти, уволили. Медэкспертиза подтвердила, что Флойд умер от удушения полицейскими.