В США приняли решение закрыть генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке

Госдепартамент США сообщил о намерении окончательно закрыть американское генконсульство во Владивостоке и приостановить работу консульства в Екатеринбурге. Это связано с ограничением числа американских дипломатов, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на Associated Press.

«Госсекретарь в тесной консультации с послом США в РФ Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге в рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасной и надёжной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации», — сказал представитель Госдепа в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в США, не планируется.

По данным Associated Press, закрытие связано с ограничениями 2017 года на количество американских дипломатов, которым разрешено работать в стране.