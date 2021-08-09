«В ссадинах и с вырванными волосами». В Сочи под теплотрассой нашли жестоко избитую тагильчанку

Полиция Сочи проводит проверку по факту избиения 43-летней тагильчанки Элины Г., которую без сознания обнаружили под теплотрассой 6 августа, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе УВД по Сочи.

Уроженку Нижнего Тагила в синяках, ссадинах и с вырванными волосами нашла жительница Сочи Дина. Как рассказали очевидцы со слов пострадавшей, тагильчанку избил сын хозяина квартиры, в которой она проживала.

«Элина снимала квартиру. Вместе с сыном хозяина они отмечали день рождения. Пьянка продолжалась несколько дней, с 2 августа. Ну и на этой почве, возможно, случилась данная ситуация», — сообщила АН «Между строк» Дина.

По словам Дины, как только они нашли пострадавшую, сразу же вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие на место правоохранители опросили женщину и приняли заявление об избиении.

«Мы очень долго ждали скорую, но она не ехала. После полиции мы отвезли женщину в больницу. Там её осмотрели и отпустили. Мы нашли место, где она может переночевать до понедельника. Пока хозяин квартиры не выходит на связь», — рассказывает жительница Сочи.

По словам Дины, она также обратилась в поисковый отряд «Лиза Алерт» за помощью в поисках родственников женщины. На сегодняшний день сделать это не удалось, но на связь вышли знакомые Элины из Нижнего Тагила. Они рассказали, что пострадавшая недавно продала квартиру на ГГМ в Нижнем Тагиле и приобрела комнату в микрорайоне Лазаревском в Сочи.

Сегодня Элина должна отправиться в полицию для снятия побоев. В настоящее время сочинские правоохранители разыскивают агрессора.