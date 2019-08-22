В Среднеуральске сотрудники МЧС спасли ребёнка, застрявшего в противотанковой пушке

В Среднеуральске сотрудники МЧС помогли освободиться ребёнку, застрявшему в противотанковой пушке, со ссылкой на региональное ГУ МЧС пишет Znak.com.

Две противотанковые пушки установлены на улице Куйбышева, по словам горожан, на них часто забираются дети. Как рассказала очевидец инцидента, вчера у мальчика, который лазал по старому орудию, застряла в нём нога.

Сначала взрослые пытались самостоятельно вытащить ногу мальчика, но не смогли и решили вызвать МЧС. Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью ключей открутили часть болтов и смогли освободить ногу ребёнка. Травм у малыша не зафиксировано.