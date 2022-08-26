В Среднеуральске на очистном сооружении погибли два сотрудника

Накануне, 25 августа, в Среднеуральске при работе на местных очистных сооружениях пострадали трое сотрудников — слесарь и женщины-операторы. Мужчина и одна из женщин скончались на месте происшествия, третья пострадавшая доставлена в ЦГБ № 1 Верхней Пышмы. Об этом АН «Между строк» сообщили в СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты Следственного комитета и полицейские. Проведён осмотр, допрашиваются свидетели, собираются материалы о трагедии: должностные инструкции, журналы проведения инструктажа по технике безопасности. Назначена судебная медицинская экспертиза.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что собранные о случившейся трагедии материалы сотрудники передали в органы регионального СК.

«Сотрудники полиции Среднеуральска узнали об этом трагическом случае 25 августа в 16:00 от врача бригады скорой медицинской помощи. Всё произошло на территории водопроводного канализационного хозяйства во время опрессовки и чистки водосточно-канализационной системы. Люди, по предварительным данным, отравились парами скопившейся газовой смеси. Среди погибших — 61-летний житель Верхней Пышмы и его коллега — 35-летняя жительница Среднеуральска. Ещё одной 46-летней местной жительнице этого города удалось выжить, сейчас она находится в отделении реанимации ЦГБ № 1 города Верхняя Пышма в состоянии комы. По одной из отрабатываемых версий, трагедия могла произойти по причине нарушения правил техники безопасности», — отметил полковник Горелых.