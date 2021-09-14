В спортшколах Нижнего Тагила до конца года появятся медицинские кабинеты

До конца 2021 года в спортшколах Нижнего Тагила должны появиться медицинские кабинеты. Это нужно для того, чтобы юные спортсмены тренировались под наблюдением медиков. Этот вопрос депутаты гордумы обсудили накануне на заседании постоянной комиссии по молодёжной политике, физической культуре, спорту и туризму.

С 1 января 2021 года по приказу Министерства здравоохранения появилось новое требование — наличие медицинских кабинетов в спортивных школах, где юных спортсменов смогут осмотреть и оказать им первую медицинскую помощь. В 17 спортивных учреждениях Нижнего Тагила власти планируют открыть 10 медицинских кабинетов. Некоторые спортшколы будут закреплены за одним кабинетом.

«Спортивных школ у нас много, и, к сожалению, такие кабинеты появятся не во всех учреждениях, потому что в некоторых попросту не хватает места. Но мы объединим их и сделаем так, чтобы несколько спортшкол, закреплённых к одному кабинету, располагались рядом. До конца этого года мы планируем доделать везде ремонт и закупить оборудование», — рассказала АН «Между строк» начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Ирина Еремеева.

На сегодняшний день отремонтирован будущий медицинский кабинет в спортивной школе «Старый соболь». Деньги на оснащение медицинским оборудованием выделены из городского бюджета.

Вопрос о наборе медиков, которые будут работать в спортшколах, пока не решён. К нему вернутся, когда во всех учреждениях будет сделан ремонт и закуплено оборудование. Помимо этого, кабинеты должны быть пролицензированы Министерством здравоохранения.

Осматривать детей будут фельдшеры и медсёстры. Также планируется, что эти врачи будут работать в выходные дни на соревнованиях. Диспансеризацию юные спортсмены будут, как и раньше, проходить два раза в год в городском врачебно-физкультурном диспансере.

Возглавит медицинский отдел в нижнетагильских спортшколах Сергей Рововых — врач и преподаватель Нижнетагильского медицинского колледжа. Именно он займётся подбором персонала для будущих медкабинетов в спортшколах.