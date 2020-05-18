В спальном районе Ярославля на прохожего напал медведь (ВИДЕО)

В ночь на 18 мая в одном из спальных районов Ярославля на прохожего напал медведь. Видеозапись инцидента была опубликована в соцсетях.
«Поступил мужчина в больницу № 9 Ярославля с рваной раной бедра, он утверждает, что на него напал медведь в Дзержинском районе города. Ему зашили раны, он отправлен на амбулаторное лечение», — сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.
Местные СМИ пишут, что отбиться от зверя мужчине помог проезжавший мимо таксист — ему удалось спугнуть медведя. После этого он доставил пострадавшего в ближайшую больницу. По данным регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, животное уже вернулось в лес.
«В прошедшие выходные в районе Промышленного шоссе и Тверицкой набережной зафиксирован факт выхода лосей, а в Дзержинском районе — медведя. По данным охотинспекторов, которые выехали на место, медведь вернулся в лесную полосу. Специалисты проверили передвижение зверя по следам», — говорится в сообщении ведомства.