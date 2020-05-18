В спальном районе Ярославля на прохожего напал медведь (ВИДЕО)

В ночь на 18 мая в одном из спальных районов Ярославля на прохожего напал медведь. Видеозапись инцидента была опубликована в соцсетях.

«Поступил мужчина в больницу № 9 Ярославля с рваной раной бедра, он утверждает, что на него напал медведь в Дзержинском районе города. Ему зашили раны, он отправлен на амбулаторное лечение», — сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

Местные СМИ пишут, что отбиться от зверя мужчине помог проезжавший мимо таксист — ему удалось спугнуть медведя. После этого он доставил пострадавшего в ближайшую больницу. По данным регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, животное уже вернулось в лес.