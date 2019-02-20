В Совфеде предложили включать в трудовой стаж многодетных родителей уход за всеми детьми

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности предложил включить полуторагодовалый период ухода за детьми в трудовой стаж многодетных родителей, вне зависимости от количества детей в семье, заявил ТАСС глава комитета Андрей Кутепов.

«Законодательная инициатива готовится, предложение — засчитывать полтора года по уходу за ребёнком в стаж многодетных мам и пап, имеющих больше четырёх детей», — сказал он.

Кутепов пояснил, что сейчас законодательством на каждого ребёнка, с которым сидит многодетная мама, засчитывается трудовой стаж 1,5 года, однако он ограничен.

«Максимальное значение: за четырёх детей — шесть лет, больше ничего не засчитывается, даже если у вас будет восемь детей. Мы предложили учитывать также стаж на всех детей», — рассказал он.

Также в числе предложений — засчитывать в стаж период ухода за ребёнком многодетными одинокими отцами, приёмными родителями.

«Эта же мера соцподдержки необходима и в отношении многодетных отцов, оставшихся по разным обстоятельствам без жён. Мужчины воспитывают детей сами, и у них вообще не идёт никаких пособий, эта мысль также включена в инициативу», — рассказал Кутепов.

Кроме того, комитет предлагает восстановить ранее существовавшее в СССР почётное звание «Мать-героиня», которого удостаивали многодетных женщин.