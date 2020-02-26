В Совфеде предложили штрафовать до 50 тысяч рублей за нарушение правил купания и поведения у водоёмов

В Кодекс об административных правонарушениях готовятся внести статью «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах», в которой будут предусмотрены штрафы за купание в неположенных местах, прыжки в воду с причалов и ложные крики о помощи, со ссылкой на подготовленный в Совете Федерации проект документа пишет РИА Новости.

Под угрозой штрафа будет запрещено: купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями; купаться в необорудованных, незнакомых местах; заплывать за буйки, обозначающие место для купания; подплывать к моторным, парусным судам и вёсельным лодкам; прыгать в воду с катеров, лодок и причалов; купаться пьяным; приходить с собаками и другими животными; оставлять мусор; играть с мячом и в спортивные игры в не отведённых для этого местах, хватать в воде купающегося; подавать крики ложной тревоги; плавать на средствах, не предназначенных для этого.

Для физических лиц штраф может составить от 500 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — 2–5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 7–10 тысяч рублей, для юридических лиц — 10–50 тысяч рублей.