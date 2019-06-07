В Совфеде поддержали запрет американцам ходить в вузы Свердловской области

Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков одобрил решение Министерства образования Свердловской области, запретившего студентам изучать английский язык на курсах Генерального консульства США, пишет «Политика сегодня».

«Не берусь оценивать, насколько вредоносные эти проекты [курсы]. Но американцы должны понимать, что после того, как они устроили 65 видов санкций против России, истерик неоднократных в ООН, чинят препятствия по "Северному потоку — 2", они должны понимать, что это будет иметь какой-то отзвук в России», — заявил Пушков.

Напомним, ранее министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов запретил сотрудникам учебных заведений участвовать в мероприятиях с американскими дипломатами и лекторами: речь идёт о курсах «День юного дипломата», «Курс разговорного английского», «Курс писательского мастерства Great Writing Project».

Генконсул США Пол Картер в ответ на замечания министерства ответил, что программы, которые помогают американцам и русским лучше понимать друг друга, должны быть сохранены. Заместитель посла США в РФ Энтони Годфри назвал письмо министра образования «возвратом в 30-е годы» и добавил, что программы способствуют укреплению связей между американцами и россиянами и пользуются огромной популярностью у жителей Екатеринбурга и Свердловской области.