«В Советском Союзе было так же, и ничего, мы выросли отличными людьми». Учителя и родители рассказали, что думают о поднятии флага, историческом просвещении и отказе от смартфонов в школах Нижнего Тагила

В новом учебном году школьников, их родителей и учителей Нижнего Тагила ждёт множество нововведений. Помимо обновлённых ФГОСов для учащихся 1-х и 5-х классов, появятся новые предметы, школьные традиции и даже педагогические должности. Журналист АН «Между строк» Кира Волковских пообщалась с учителями и родителями о том, что они думают об изменениях в школьной программе и жизни.

В 2022 году во многих школах России День знаний начнётся с поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна. Теперь так будет начинаться каждая учебная неделя. Данная практика, по мнению специалистов Министерства образования РФ, является «важным элементом патриотического воспитания учащихся». Тагильские родители и педагоги патриотическое нововведение поддерживают.

«У нас в Советском Союзе всё было так же, и ничего, мы выросли отличными людьми. Я считаю, что современной молодёжи необходимо прививать больше патриотизма. Многие даже не знают, что означают цвета нашего государственного флага», — говорит мама второклассницы Валерия Куракина.

Также с этого года в начальной школе вводятся уроки исторического просвещения. Начиная с 1-го класса на уроках «Окружающий мир» детям будут рассказывать об истории России, Урала и Нижнего Тагила. Программы, направленные на изучение истории России, будут реализовываться и в рамках внеурочной деятельности.

Ещё одно нововведение — изменение формата еженедельного классного часа «Разговор о важном». На нём ученики смогут обсудить с классным руководителем такие темы, как гражданское воспитание, охрана окружающей среды, историческое просвещение, нравственность. Общая тематика модулей единая — это историческое просвещение, патриотическое и гражданское воспитание, экологическое воспитание, человек в современном мире. Первый классный час подобного формата запланирован 5 сентября, рассказали АН «Между строк» в управлении образования администрации города.

«На самом деле такие классные часы очень полезны для учеников, — считает учитель математики одной из тагильских школ. — И дело здесь совсем не в патриотизме, а именно в вопросах нравственности. Родители зачастую слишком заняты своей жизнью, чтобы прививать детям нормы морали и нравственности, поэтому они смещают груз ответственности на учителей. А до данного нововведения школа подобным не занималась, наши дети познавали искажённые нормы морали и нравственности в интернете либо в дурных компаниях. А теперь всё станет иначе. Правда, я считаю, что основная воспитательная работа должна происходить в кругу семьи, а учителя и школа лишь закрепляют то, что прививают ребёнку дома».

Следующим интересным предложением Министерства просвещения является рекомендация руководству образовательных учреждений забирать телефоны учеников на время уроков. В Минпросвещения считают, что телефоны отвлекают школьников от учебного процесса. Министр Сергей Кравцов рекомендует организовать сбор мобильников либо на входе в учебное заведение, либо перед началом урока в классе.

В управлении образования Нижнего Тагила не стали комментировать данную инициативу, поэтому непонятно, будет ли она реализована в тагильских школах. А вот мнения среди учителей и родителей на этот счёт разошлись. Некоторые родители и большинство учителей считают, что предложение полезное и телефоны детям во время учебного процесса не нужны. Но другая часть мам и пап с подобным предложением не согласна.

«Я считаю, что достаточно будет просто попросить детей не использовать телефоны во время урока. Родителям часто нужно срочно связаться с ребёнком, пока он находится в школе. Мои дочери просто поднимают руку и просят выйти на пару минут в коридор, чтобы поговорить со мной, папой либо старшей сестрой. Очевидно, что родители связываются с детьми во время учёбы не просто потому, что соскучились», — говорит мама второклассницы и девятиклассницы Виктория Горбунова.

Также с 1 сентября в 60 школах Нижнего Тагила откроются центры детских инициатив, в которых будут работать советники по воспитанию (новая для системы общеобразовательных школ должность). Центр детских инициатив — пространство, где будет осуществляться деятельность Российского движения школьников, проекта «Большая перемена», ученического самоуправления, волонтёрского движения, дополнительного образования.

«Роль советника будет заключаться в организации современного воспитательного процесса в школе с точки зрения развития деятельности детских и молодёжных общественных объединений, помощи в реализации инициатив учеников, увеличении охвата школьников, принимающих участие в мероприятиях, трансляции лучших практик и примеров наставничества. А также в объединении детей, педагогов и родителей для реализации общих проектов», — пояснили в управлении образования.

И это далеко не все изменения, которые ждут школьников. Например, Минпросвещения отменило обязательное изучение второго иностранного языка и с нового учебного года каждая школа будет самостоятельно принимать решение, опираясь на мнение родителей. В управлении образования администрации города пообещали проинформировать родителей обо всех новшествах на собраниях в начале учебного года.

Добавим, в 2022/2023 учебном году школы Нижнего Тагила примут 41 200 учащихся, 4700 из них — первоклассники. Линейки 1 сентября пройдут в обычном доковидном формате.