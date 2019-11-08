В Совете Федерации предложили штрафовать блогеров за нарушение закона об иностранных агентах

В Совете Федерации предложили признавать иностранными агентами физических лиц, которые распространяют информацию для неограниченного числа лиц, и наказывать их за нарушения, со ссылкой на главу временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова пишет РБК.

Нормой о признании иностранными агентами физических лиц дополнят ко второму чтению законопроект о введении штрафов за нарушение деятельности СМИ, признанных иноагентами. Его могут принять до конца года.

«В законопроекте имеются в виду не только те лица, которые являются владельцами того или иного ресурса, но и те, кто распространяет информацию для неограниченного круга лиц, в том числе и в интернет-пространстве, в том числе и за рубежом», — заявил Климов.

Физические лица, подпавшие под действие законопроекта, должны будут зарегистрироваться в Минюсте и маркировать информацию. Кроме того, от иноагентов будут требовать открывать в России юридические лица.

«Эти юрлица уже в полном объёме будут подпадать под действие законов. Мы не предусматриваем уголовного наказания, нарушившие закон лица будут подвергаться административной ответственности», — добавил Климов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что законопроект ещё будут дорабатывать.

Владимир Путин подписал закон о признании СМИ иностранными агентами в конце 2017 года, этот статус получили издания, финансируемые иностранными компаниями и госструктурами. В реестре Минюста, в частности, «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», сайты «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии» и другие.