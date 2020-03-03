В соцсетях распространились фейки о вспышке коронавируса в Москве и 20 тысячах заражённых

Боты во «ВКонтакте» и в мессенджерах массово распространяют фейковую информацию о якобы имеющей место вспышке коронавируса в Москве, сообщила специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB.

Всего специалисты компании обнаружили более 12 тысяч репостов фейковых голосовых сообщений — в них говорится о том, что в российской столице якобы заразились 20 тысяч человек, но власти скрывают эту информацию, чтобы не допустить срыва голосования по поправкам в Конституцию.

«Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном это группы в мессенджерах при детских садах, школах ("группы мам"), на женскую аудиторию в сети, форумы мам и другие», — заявили в компании.

В Group-IB предположили, что атака проводится с целью «усиления панических настроений среди москвичей», и сообщили, что начали поиск её заказчиков и исполнителей.

Накануне, 2 марта, Роспотребнадзор сообщил о первом подтверждённом диагнозе коронавирусной инфекции в Москве — она была обнаружена у мужчины, который недавно вернулся из Италии.