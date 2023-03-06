В смету необоснованно внесены почти 2,5 млн рублей. Счётная палата выявила нарушения в работе «Нижнетагильского агентства по управлению муниципальным имуществом»

Счётная палата Нижнего Тагила провела проверку МКУ «Нижнетагильское агентство по управлению муниципальным имуществом» по вопросам расходования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности в 2022 году. Всего было найдено девять нарушений. СП направила материалы проверки в прокуратуру Ленинского района, гордуму и главе города.

По данным ведомства, в бюджетную смету казённого учреждения без соответствующих обоснований за прошлый год были внесены 2 млн 485 тысяч рублей. Также проверяющие обнаружили нарушение требований положения об оплате труда. Так, неправомерные расходы на премии некоторых сотрудников составили 193 тысячи рублей. Кроме того, был нарушен порядок оплаты труда в части введения должности «ведущий специалист по сопровождению информационной базы реестров».

Ещё одним нарушением стало то, что должность водителя была отнесена к несоответствующим квалификационному уровню и разряду, что повлекло за собой дополнительные расходы бюджетных средств в размере 133 тысячи рублей.

Напомним, МКУ «Нижнетагильское агентство по управлению муниципальным имуществом» осуществляет контроль за имущественными правами и обязанностями города в части ведения муниципального имущества, за исключением лесного, водного и жилищного фонда. Также оно регулирует отношения в сфере распространения наружной рекламы в городе.