В следующие выходные в Нижнем Тагиле пройдёт «Кросс нации»

В следующую субботу, 17 сентября, в Нижнем Тагиле пройдёт Всероссийский день бега «Кросс нации» (6+). Забеги состоятся на территории СШОР «Аист» по адресу улица Долгая, 1. Регистрация участников и выдача стартовых номеров — с 10:00 до 12:00.

Детский забег с дистанцией 1 километр для ребят 6–8 лет стартует в 11:00. Остальные участники, в зависимости от пола и возраста, пробегут дистанции 2, 3 или 5 километров. В 12:00 состоится спортивный забег, а в 13:30 стартует массовый забег на 2 километра без учёта времени. Награждение победителей и призёров кросса запланировано на 14:00.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию. Для детского и массового забегов регистрация доступна на сайте Центра спортивных мероприятий. Для участия в спортивном забеге необходимо зарегистрироваться на сайте Тагилатлетикс до 12 сентября. Все бегуны должны быть отнесены к первой или второй группе здоровья и иметь допуск врача.