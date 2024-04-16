В СК возбудили уголовное дело после гибели людей при пожаре в селе под Нижним Тагилом

Накануне, 15 апреля, в селе Лая произошёл пожар в одноэтажном деревянном доме на улице Береговой. Как сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа, сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу в 14:46. По информации звонившего, в доме могли находиться люди. В тушении пожара были задействованы 9 человек личного состава и 4 единицы техники Нижнетагильского пожарно-спасательного гарнизона.

«До прибытия пожарных подразделений тушение подручными средствами проводилось силами местной добровольной пожарной команды. Предположительно, пожар начался с надворных построек, затем перешёл на дом и баню. В 14:53 прибыли первые подразделения пожарной охраны. Проникнуть внутрь дома не представлялось возможным, так как строение полностью было охвачено огнём. Ликвидировать открытое горение удалось лишь спустя почти час», — сказали пожарные.

В ходе разбора сгоревших конструкций были обнаружены тела трёх человек. Ими оказались супружеская пара (47-летний мужчина, 42-летняя женщина) и их 38-летний гость.

Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в пристрое. По словам соседей, семья была склонной к употреблению спиртных напитков.

По факту гибели трёх человек в СК организовали проверку и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

«Сотрудниками Следственного комитета проведён осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели из числа местных жителей. Истребован и анализируется характеризующий материал в отношении погибших. Для определения точных причин возгорания и смерти граждан назначены и проводятся, соответственно, пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Для того чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, по данному факту следственным отделом по Пригородному району СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело», — рассказали в ведомстве.