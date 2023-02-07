В СИЗО-3 Нижнего Тагила у обвиняемого после встречи с адвокатом нашли телефон с зарядкой  

Накануне, 6 февраля, в СИЗО-3 Нижнего Тагила у обвиняемого после свидания с адвокатом, во время проведения личного обыска, были обнаружены запрещённые предметы. Как уточнили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, у арестанта при себе находился сотовый телефон с сим-картой и зарядное устройство. По факту инцидента проводится проверка.

«Адвокатов предупреждают, что запрещённые предметы проносить нельзя, но они нарушают, такие случаи есть. По факту инцидента проводится проверка, информация о случившемся направляется в адвокатскую палату для дальнейшего решения», — рассказал АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

В ведомстве отметили, что 34-летний мужчина, у которого был найден телефон, обвиняется по ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).