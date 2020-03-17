В СИЗО-3 Нижнего Тагила назначен новый начальник

В следственном изоляторе № 3 представили нового начальника. Им стал подполковник Михаил Кадомцев, до этого занимавший пост начальника СИЗО-4. Личному составу его представила заместитель начальника ГУФСИН Яна Волегова.

Кадомцев Михаил Сергеевич родился 11 сентября 1981 года в городе Пласт Челябинской области. В 2012 году окончил Российский государственный социальный университет. Службу в УИС начал ещё в 2011 году стажёром младшего инспектора отдела режима и охраны cледственного изолятора № 1 ГУИН МЮ РФ. С 2017 по 2020 год занимал должность начальника СИЗО-4 ГУФСИН России по Свердловской области.