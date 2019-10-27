В Сирии был ликвидирован главарь запрещённой в РФ террористической организации ИГ (ВИДЕО)

США провели в Сирийской провинции Идлиб спецоперацию против лидера террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Ряд американских СМИ сообщили со ссылкой на источники, что 26 октября Абу Бакра аль-Багдади был убит в результате авиаудара. При этом официального подтверждения этой информации пока что нет.

По сведениям Newsweek, операция проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения заслуживающих доверия разведывательных данных. Минобороны США доложило Белому дому, что с «высокой степенью уверенности» может говорить об уничтожении в ходе рейда именно аль-Багдади.

По данным Fox News, Абу Бакра аль-Багдади скрывался в Сирии, переодеваясь в европейскую одежду. По стране он перемещался на гражданских автомобилях. За голову лидера террористической ячейки была назначена награда 25 млн. долларов.

Как пишет ТАСС, публикации о ликвидации аль-Багдади появляются в СМИ уже на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.