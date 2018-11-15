В Сингапуре Путина попросили пройти через металлоискатель. Он сработал

Накануне во время саммита Россия — АСЕАН, который проходит в торгово-выставочном центре Suntec в Сингапуре, президента России Владимира Путина попросили пройти через рамку металлоискателя, пишет корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

По словам Колесникова, утром, приехав в центр, Путин «хотел пройти, как обычно, мимо» металлоискателя, но его «аккуратно перенаправили именно сквозь рамку». Металлоискатель сработал. Журналист называет это «без преувеличения уникальной ситуацией». Как на это отреагировали сотрудники службы безопасности, он не уточнил.

По словам Колесникова, который вошёл в «кремлёвский пул» в 2001 году, обычно в таких случаях для президента открывают дополнительный отгороженный проход. Он отметил, что до этого сингапурские силовики досмотрели помощника президента Юрия Ушакова — причём прямо в автобусе, когда чиновник должен был встречать Путина у трапа самолёта.

За день до этого сотрудники службы безопасности оттеснили министра иностранных дел Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, когда Путин и глава Сингапура Халима Якоб заходили в комнату для переговоров.

Конфуз дня: Сингапурцы оттесняют российскую делегацию во главе с Лавровым, чтобы освободить место для рукопожатия президентов России и Сингапура.

Маленькая страна, места мало pic.twitter.com/b2N7OgSiIc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 ноября 2018 г.

Саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проходит в Сингапуре с 13 по 15 ноября. В обеспечении безопасности участвуют пять тысяч полицейских и сотрудники других силовых ведомств. В полиции операцию назвали уникальной, так как дополнительные силы развёртывают в центре города-государства.