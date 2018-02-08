В штабах Павла Грудинина в Пскове и Омске прошли обыски

Несколько избирательных штабов кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина обыскали сотрудники правоохранительных органов, сообщается в группе коммунистической партии в социальной сети «ВКонтакте».

«В Псковском обкоме КПРФ на улице Гоголя, 6, где находится объединённый избирательный штаб КПРФ и Народно-патриотических сил России, прошёл обыск», — заявили в КПРФ.

В обыске принимали участие восемь человек, среди которых был замначальника полиции УВД Пскова. По словам сотрудников штаба, полицейские заявили, что проверка была инициирована после того, как им поступила жалоба на наличие в здании «запрещённого информационного бюллетеня "Правда" с агитацией за Грудинина».

Сотрудники правоохранительных органов просмотрели все газеты, найденные в штабе, а также побеседовали с первым секретарём Псковского обкома КПРФ Петром Алексеенко и вторым секретарём Псковского обкома КПРФ Виктором Дулей.

«Особенно сотрудников полиции заинтересовала карикатура, которую нарисовал Виктор Дуля. Они долго выясняли, не получила ли она распространение. Добавим, что информационного бюллетеня "Правда" в здании не нашли», — отмечают в КПРФ.

Также проверке полиции подвергся омский штаб Грудинина.

«Представители МВД, видимо, не смирились с тем, что 24 января им не удалось арестовать тираж информационного бюллетеня "Правда" (он был к моменту обыска уже распространён) так же, как это произошло в Новосибирске и Томске. В результате в Омский обком КПРФ снова нагрянула полиция. На этот раз с новыми запросами: "Кто является собственником типографии? Кому принадлежит оборудование, находящееся в ней?" — претензии явно составлены с расчётом зацепиться хотя бы за что-нибудь», — указывают в КПРФ.

Представители КПРФ выразили возмущение действиями полиции.