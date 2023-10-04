В школе Верхней Салды распылили перцовый баллончик, пострадали девять человек

Накануне, 3 октября, в Верхней Салде в школе № 3 распылили перцовый баллончик. Девяти пострадавшим потребовалась медицинская помощь, один из них попал в реанимацию, пишет Е1.ru.

«Пострадали девять человек. Один пациент помещён в реанимационное отделение, его состояние контролируют специалисты территориального центра медицины катастроф (ТЦМК). В настоящее время проконсультировали реаниматолог и токсиколог областной детской клинической больницы (ОДКБ). Двое детей госпитализированы в соматическое отделение. Ещё шести пострадавшим помощь была оказана на месте», — сообщили в областном минздраве.

В пресс-службе мэрии Верхней Салды подтвердили информацию. Прокуратура начала проверку по данному факту.

По предварительной информации областной прокуратуры, ученик шестого класса распылил аэрозоль из перцового баллончика в туалете на третьем этаже школы. После чего пары аэрозоля через систему вентиляции распространились по второму и четвертому этажам. Учащиеся школы почувствовали затрудненное дыхание, слезоточивость, школьники пожаловались на плохое состояние здоровья и были госпитализированы.