В школе № 45 Нижнего Тагила ночью умер охранник

В ночь на 12 января в школе № 45 Нижнего Тагила умер охранник. Как сообщил источник АН «Между строк», труп обнаружили работники кухни, когда пришли на работу. По информации агентства, мужчина являлся бывшим силовиком в звании подполковника.

«Утром пришли повара, но дверь им никто не открыл. Зашли через другой вход и увидели труп», — рассказал собеседник редакции.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что тело погибшего было найдено без признаков насильственной смерти. Мужчине было 67 лет.

«Проверка проводится следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила СУ СКР области. Проведён осмотр места происшествия, тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти», — прокомментировал АН «Между строк» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.