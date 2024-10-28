В школе Нижнего Тагила появилась лаборатория робототехники и программирования

В горно-металлургической школе Нижнего Тагила благодаря поддержке ЕВРАЗа открылась лаборатория робототехники и программирования «Инженеры будущего». Компания направила на реализацию проекта 700 тыс. рублей.

Проект стал победителем грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». На средства гранта в лабораторию закупили пять наборов кибернетических конструкторов для сборки роботов. Созданный робот сможет разговаривать, он видит и слышит, выполняет сложные действия. В комплект входит контроллер, программное обеспечение и учебные материалы. Также приобретено два современных ноутбука.

«Открытие современной лаборатории робототехники и программирования позволит развить научно-технический потенциал школьников Нижнего Тагила, а также поможет им заранее определить, с какой из специальностей технической направленности они хотят связать свою будущую карьеру, где они смогут добиться больших успехов», — считает директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.

Занятия в лаборатории проходят поэтапно. На первом этапе школьники знакомятся с особенностями программирования и конструирования. Развивают мелкую моторику, мышление, фантазию и память. На втором этапе изучают программирование уже более углублённо: работают с контроллерами, датчиками, алгоритмизацией. Третий этап самый продвинутый. Здесь учат работать с микроконтроллерами и искусственным интеллектом, осваивают техническое зрение.