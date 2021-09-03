В школах Свердловской области с первого класса начнут преподавать финансовую грамотность

В школах Свердловской области с 1-го класса начнут преподавать финансовую грамотность, сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

Обязательно и повсеместно такие уроки введут с 1 сентября 2022 года, но занятия могут появиться и раньше, уже в этом учебном году, по согласованию с родителями.

Вводить специальный предмет не планируется. В начальной школе учить финансовой грамотности будут на уроках математики и окружающего мира, в средних классах — на уроках географии и обществознания.

В ГУ ЦБ отметили, что большинство свердловских школ уже сейчас включают элементы финансовой грамотности в свои учебные планы. Там, где учебные программы пока не изменены, обучение можно пройти онлайн — как в составе класса, так и индивидуально. Весной онлайн-уроки по проекту Банка России были в 12% школ региона. Однако дистанционная сессия проводится лишь для старшеклассников, с 6-го по 11-й класс.