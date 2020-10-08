В школах Свердловской области начали просить детей носить маски

В городах Свердловской области начали просить школьников носить маски, ссылаясь на «рекомендательное письмо министерства образования региона», пишет Znak.com.

В частности, в группе управления образования Сухого Лога в соцсети «ВКонтакте» родителей попросили убедить учеников носить маски на перемене.

«Надеемся на ваше понимание и поддержку, ведь только вместе мы сможем не допустить распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях и уберечь наших детей от заболевания. Благодарим тех родителей, которые приняли положительное решение. В течение двух последних учебных дней в образовательных учреждениях мы наблюдаем увеличение количества детей в масках на перемене», — написали в паблике.

Схожие рекомендации распространяют руководители школ Невьянского городского округа, со ссылкой на главу управления образования Надежду Головнёву сообщается в газете «Местные Ведомости».

Ранее маски рекомендовали носить детям в школах Серова.

«Это именно настоятельная рекомендация. Конечно, мы будем пускать детей без масок в школу, потому что иначе это бы противоречило Конституции Российской Федерации, в которой сказано о доступности образования. Сейчас всё зависит от сознательности граждан», — пояснили в пресс-службе мэрии.

В оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией подтвердили, что Минобразования действительно рассылало такие рекомендации — по данным штаба, просьбы основаны на письме N 02/18612-2020-32 главного санврача России Анны Поповой.

«Однако подчёркиваем, что рекомендательная форма не подразумевает обязательного исполнения совета, окончательное решение имеет право принять сам педагог, ученик или его родители», — сказали в оперштабе.

Пандемия коронавируса нового типа объявлена ВОЗ в марте 2020 года. По последним данным, в Свердловской области подтверждено более 30 тысяч случаев COVID-19. 22,5 тыс. человек выздоровели, 633 человека умерли.