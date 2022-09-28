В школах Нижнего Тагила после трагедии в Ижевске проведут уроки безопасности 

В школах Нижнего Тагила ученикам и педагогам напомнят, как вести себя в случае чрезвычайной ситуации. Управление образования Нижнего Тагила направило в образовательные учреждения приказ «Об усилении мер безопасности муниципальных образовательных организаций». Уроки безопасности решили провести после трагедии в Ижевске, где 26 сентября состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере вооружённый мужчина устроил стрельбу в школе № 88.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, учителя ОБЖ проведут с учащимися и педагогами дополнительные занятия, внеплановые тренировки по эвакуации и действиям в условиях ЧС.

«В школах регулярно проходят учебные занятия по действию педагогического состава и учащихся в случае возникновения ЧС. Каждый ребёнок и учитель ознакомлен с алгоритмом действий в критической ситуации и схемой эвакуации из здания», — рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Напомним, по последним данным, жертвами стрелка из Ижевска стали 17 человек, 11 из них — дети. Ещё 24 человека, двое взрослых и 22 ученика, ранены.