В шестой день Олимпиады сборная России опустилась на девятое место в медальном зачёте 

10 февраля сборная России не завоевала ни одной медали на Олимпиаде в Пекине. Это произошло впервые за всё время Олимпиады, сообщает официальный Instagram-аккаунт Олимпийского комитета России (ОКР).

Сборная ОКР по санному спорту оказалась на 4 месте. На 1 месте спортсмены из Германии, на 2 и 3 — Австрия и Латвия. В конькобежном спорте Наталья Воронина стала шестой в дистанции 5000 метров. Первое место заняла спортсменка из Нидерландов Ирен Схаутен.

Мужская команда ОКР по кёрлингу провела второй матч, в котором обыграла сборную Китая со счётом 7:4. Наталья Непряева в лыжной гонке классическим стилем не смогла завоевать бронзовую медаль, и заняла четвёртое место. В соревновании по одиночному катанию среди мужчин Евгений Семененко занял восьмое место.

В общекомандном зачёте Россия опустилась с восьмого на девятое место. Лидирует сборная Германии, она завоевала 9 медалей — шесть золотых и три серебряных.