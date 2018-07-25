В Североуральске жителям разрешили пить воду из-под крана

Администрация Североуральского городского округа сообщила о том, что вода в городских сетях пригодна для питья, пишет Znak.com.

«В 18:00 24 июля 2018 года аварийная ситуация на русле реки Калья полностью ликвидирована. Получено окончательное заключение Роспотребнадзора с подтверждением соответствия качества воды требованиям СанПин "Питьевая вода"», — сообщается на сайте мэрии.

Там также опубликованы последние показатели воды в северо-восточном дренажном узле. Однако заявление на сайте администрации ГО дополнено рекомендацией предварительно отстаивать и кипятить воду в течение пяти минут перед употреблением.

Напомним, из-за обвала русла реки Калья на территории предприятия СУБР вода из-под крана в Североуральске была непригодна для питья с 16 июля.