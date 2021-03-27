В Североуральске ВАЗ попал в занос и протаранил автомобиль на парковке (ВИДЕО)

В Североуральске на улице Ленина водитель ВАЗ чудом не сбил четырёх пешеходов, пишет E1.ru. Момент аварии попал на запись камеры видеонаблюдения: на кадрах видно, что водитель обгоняет одну из машин и на большой скорости несётся через перекрёсток. В этот момент по пешеходному переходу идут два человека, они успевают отскочить. ВАЗ заносит, разворачивает, и он врезается в припаркованный автомобиль — это спасает ещё двух пешеходов, которые в тот момент шли по тротуару.

Госавтоинспекторы уже нашли лихача — ему 31 год, ранее его неоднократно штрафовали за нарушение правил дорожного движения.

«Свою вину молодой человек полностью признал. Сотрудникам полиции он объяснил, что вовремя не заметил пешеходов, стал тормозить, его занесло и отбросило на стоящий автомобиль ВАЗ-2107. К счастью, в припаркованной автомашине никого не было и в результате ДТП никто не пострадал», — сообщили в ГИБДД Североуральска.

О ДТП водители сообщать не стали и решили вопрос на месте, оформив аварию по правилам ОСАГО, указанным в пункте 2.6.1 ПДД. Но водителя, устроившего ДТП, всё равно оштрафуют: на него уже оформили протокол по статье 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам». Ему грозит штраф от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.