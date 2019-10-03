В Североуральске на 15-летнего школьника упал козырёк дома

Прокуратура Североуральска начала проверку по факту обрушения козырька второго подъезда многоквартирного дома на улице Октябрьской, 29 на 15-летнего мальчика, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что инцидент произошёл накануне, 2 октября, в 14:30. В доме, где произошло обрушение, пострадавший не живёт — он приехал туда вместе с мамой в гости к бабушке.

В результате инцидента подросток получил закрытый перелом левой берцовой кости со смещением и был направлен на операцию в Краснотурьинск.

Жильцы дома сообщили сотрудникам прокуратуры, что они неоднократно заявляли в управляющую компанию ООО «Союз», что козырёк нуждается в ремонте, так как находится в аварийном состоянии.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны управляющей компании при эксплуатации и обслуживании многоквартирного жилого дома», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.