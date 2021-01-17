В Североуральске грузовик вывозил снег и с поднятым кузовом протаранил газопровод

В Североуральске пришлось на время отключить подачу газа после того, как грузовик с поднятым кузовом снёс газопровод и теплопровод. Из-за инцидента на водителя завели административное дело.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, авария произошла в районе дома № 1 по улице Пирогова около полуночи 16 января. 46-летний водитель МАЗ вывозил на автомобиле снег, но во время движения его кузов самостоятельно опрокинулся и снёс газовую трубу диаметром 320 мм, проходящую над проезжей частью.

«Возможной причиной аварии могло стать неисправное устройство для фиксации кузова. В отношении водителя грузовика МАЗ за управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация машины запрещена, заведено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ», — отметил полковник Горелых.

По данным МЧС, временно была прекращена подача газа в 140 частных жилых домов. На месте происшествия работали аварийно-восстановительные бригады газовой службы. На сегодня запланированы работы по снятию кузова грузового автомобиля с газопровода.