В Северодвинске чиновника оштрафовали за препятствование проведению антимусорного митинга

Суд оштрафовал замглавы администрации Северодвинска Олега Бачерикова за то, что он чинил препятствия организаторам антимусорного митинга: в октябре 2018 года он не разрешил им провести мероприятие на городской площади, а альтернативы не предложил, пишет 29.ru.

Чиновник подал апелляционную жалобу на решение суда, но проиграл дело.

Митинг движения «Поморье не помойка» всё же состоялся, на него собрались порядка 400 человек. До этого его организаторы подали в администрацию заявки, указав в них семь мест для проведения акции. По четырём из них активисты получили отказ в соответствие с местным законодательством. По оставшейся третьей заявке, где организаторы предложили площадь Победы, администрация отказала, не предложив альтернативной площадки.

Жители Северодвинска выступали против строительства мусорных полигонов на Шиесе и в деревне Рикасиха в 16 километрах от Северодвинска. На станции Шиес в Архангельской области власти хотят устроить самый большой в Европе мусорный полигон, где будут закапывать привезённый из Москвы мусор. По всему Северо-Западу России регулярно проходят акции в поддержку протестующих.