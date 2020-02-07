В Северной Осетии сотрудник ФСИН обманул суд и освободил себя от наказания по уголовному делу

Следственный комитет Северной Осетии заподозрил 26-летнего офицера уголовно-исполнительной инспекции ФСИН в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 285 УК), сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Согласно данным дела, в мае 2018 года 26-летнему лейтенанту из города Алагир назначили обязательные работы за нарушение правил дорожного движения, его также лишили водительских прав.

По версии следствия, чтобы избежать наказания и остаться на службе, он скрыл от суда место своей работы и указал вымышленный адрес. Из-за этого приговор был направлен на исполнение в уголовно-исполнительную инспекцию, где подозреваемый работал старшим инспектором. Получив бумаги, он направил в суд извещение о принятии приговора суда к исполнению, хотя в действительности исполнять его не собирался.