В Сети завирусилось видео, на котором запечатлена драка между директором самарского Дома культуры и организатором бала для инвалидовов из Нижнего Тагила

В интернете завирусилось видео, на котором запечатлена драка между директором самарского Дома культуры «Заря» Оксаной Карташовой и организатором бала для инвалидовов Лидией Транцевой из Нижнего Тагила. Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка, конфликт произошёл 30 апреля текущего года.

По словам Лидии, инклюзивные балы в Самаре проводятся с 2014 года. Когда тагильчанка узнала о такой практике, то поехала в Самару, чтобы перенять этот опыт и внедрить проведение бала в Нижнем Тагиле. В 2022 году женщине удалось запустить балы в родном городе, но, из-за смерти основателя балов в Самаре, она приняла решение остаться там, чтобы продолжать его дело — развивать балы в России.

Очередной такой бал должен был состояться в самарском Доме культуры «Заря» 5 мая. Уже была предварительная договорённость с руководством учреждения, но буквально в самый последний момент директор ДК Оксана Карташова решила в одностороннем порядке пересмотреть условия договора.

По словам Лидии, Карташова заявила, что теперь проведение бала на территории ДК для неё стоит около 500 тысяч рублей, с учётом скидки в 30% для инвалидов. Но если у неё нет таких денег, то взамен она должна предоставить своих волонтёров, которые будут работать на 300 мероприятиях ДК «Заря» по 4 часа. Тагильчанка добавила, что объяснять из чего состоит эта сумма директор отказалась.

«Ранее между нами были условия, что мы проводим балы в "Заре", взамен "Заря" открывает новую танцевальную студию, где наши хореографы проводят занятия. После услышанных новых условий я поняла, что мы не договоримся. Мои волонтёры — не рабы на галерах, а люди, чьё время очень ценится в нашем деле. И в данной ситуации требования были не соотносимы. Она набросилась на меня после того как я ей сказала, что я в принципе не работаю с контрагентами и партнёрами, которые подставляют меня за несколько дней до мероприятия», — рассказала АН «Между строк» Лидия Транцева.

Во время разговора на повышенных тонах руководитель ДК набросилась на неё, забрала телефон и закрыла в своём кабинете. Через некоторое время она выпустила женщину, продолжая бить. Драка закончилась побегом волонтёра через служебный вход.

«В этот день директор устроила мне скандал по телефону из-за того, что её звукооператор, который по совместительству является тоже соорганизатором бала, решил уволиться. Его трудно осудить, он просто не выдержал её очередных нарушений договоренностей, но и указывать ему, что делать, я не имела права, особенно как звукооператору. Это не в моей компетенции. Однако директор почему-то решила, что в его увольнении виновата я, и за 5 дней до бала в одностороннем порядке изменила условия проведения мероприятия таким образом, что сам факт его реализации в ДК “Заря” стал невозможным», — говорит она.

Тагильчанка написала заявление в полицию, но ей отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Решение ей удалось обжаловать в прокуратуре. Сейчас ведётся повторная проверка.

«Также я боюсь за свою жизнь, здоровье и за свою дочь. Она непредсказуема, что ей в голову взбредёт — один чёрт знает. Когда я шла на переговоры никаким образом я подумать не могла, что они так закончатся. 1 мая она также написала на меня заявление о ложном доносе, но какое решение принято по нему я не знаю до сих пор. Поэтому я поняла, что надо действовать, иначе я окажусь в ситуации, когда меня посадят за то, что на меня же напали и нанесли увечья», — делится женщина.

Получить комментарий от директора самарского Дома культуры «Заря» Оксаны Карташовой не удалось. В ДК «Заря» заявили, что она находится в отпуске.